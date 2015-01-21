Несколько правок сайта на ВП

Имеется таблица на 10 тыс строк. 6 колонок с различными значениями. Требуется найти такие параметры выборки по колонкам 1–5 что бы сумма значений по колонке 6 была максимальной для выборки в 100–200–500–1000 значений (при общей сортировке всех ...