Имеется таблица на 10 тыс строк. 6 колонок с различными значениями. Требуется найти такие параметры выборки по колонкам 1–5 что бы сумма значений по колонке 6 была максимальной для выборки в 100–200–500–1000 значений (при общей сортировке всех ...
Автоматизировать создание трансляции youtube через мой сайт
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Нужен скрипт, который:
На сайте вордпреса есть админка, в ней есть кнопка при нажатии на которую, должны выполняться следующие действия:
Открытие: http://www.youtube.com/my_live_events (если не открывается, то предложить атворизацию на youtube)
Нажать кнопку: "Создать трансляцию"
Предложить пользователю ввести все настройки + расширенные
Нажать кнопку "Начать прямой эфир"
Всплывет окно, нажать "ОК"
В новом окне откроется аналогичная ссылка: https://plus.google.com/hangouts/_/ytl/sSPRzi9D_lUL07i-oMCIb2-D05yflRw-upkalsCAYxY=?authuser=0&eid=108328649112955397969&hl=ru_RU
Когда закончится буферизация, появится кнопка Начать трансляцию.
Нажимаем кнопку "Начать трансляцию" и закрываем настройку
Подтверждаем прямой эфир кнопкой "ОК" (Все трансляция запущена)
При нажатии на выкл.вебинар нажимается кнопка "Завершить"
Нажимаем на трубку, подтверждаем закрытие. (Все трансляция завершена)
Предложить удалить трансляцию с канала youtube: http://www.youtube.com/my_live_events
Если админ решил удалить, то нажимаем галочку слева от "Действия"
Нажимаем на "Действия" и в поле со списком нажимаем удалить.
Во всплывающем окне, нажимаем кнопку "Удалить" и закрываем настройки.
Если удалять не надо, то просто закрываем настройки.
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