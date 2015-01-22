Автоматизировать создание трансляции youtube через мой сайт

Пожалуйста напишите Ваш скайп сразу!

Нужен скрипт, который:

На сайте вордпреса есть админка, в ней есть кнопка при нажатии на которую, должны выполняться следующие действия:

Открытие: http://www.youtube.com/my_live_events (если не открывается, то предложить атворизацию на youtube)

Нажать кнопку: "Создать трансляцию"

Предложить пользователю ввести все настройки + расширенные

Нажать кнопку "Начать прямой эфир"

Всплывет окно, нажать "ОК"

В новом окне откроется аналогичная ссылка: https://plus.google.com/hangouts/_/ytl/sSPRzi9D_lUL07i-oMCIb2-D05yflRw-upkalsCAYxY=?authuser=0&eid=108328649112955397969&hl=ru_RU

Когда закончится буферизация, появится кнопка Начать трансляцию.

Нажимаем кнопку "Начать трансляцию" и закрываем настройку

Подтверждаем прямой эфир кнопкой "ОК" (Все трансляция запущена)

При нажатии на выкл.вебинар нажимается кнопка "Завершить"

Нажимаем на трубку, подтверждаем закрытие. (Все трансляция завершена)

Предложить удалить трансляцию с канала youtube: http://www.youtube.com/my_live_events

Если админ решил удалить, то нажимаем галочку слева от "Действия"

Нажимаем на "Действия" и в поле со списком нажимаем удалить.

Во всплывающем окне, нажимаем кнопку "Удалить" и закрываем настройки.

Если удалять не надо, то просто закрываем настройки.