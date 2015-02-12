Никита, очень добросовестно подошел к решению задачи. Все работает как часы. А также обещал обслуживание если что-то сломается. Сразу же заказал у него другой проект. Решил написать отзыв. Никита в свою очередь предложил отзыв обо мне как о заказчике. В общем рекомендую коллеги.