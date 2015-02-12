Сделать сайт на вордпрес с интерфейсом, куда будет загружаться excel формат Excel.csv будет содержать текстовую и цифровую информацию. В интерфейсе создать таблицу из обязательных для видимости 10 колонок + вкладки при нажатии на которые открывается ...
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать интерфейс для сайта для данных из GoogleDocs Excel. Тоесть вам нужно разбираться в API GoogleDocsВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужен cron скрипт - парсер тела письма из почтового ящика Скрипт определяет Имя, Телефон, Email И заполняет форму на сайте, которая пополняет базу контактамиВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Разработать логотип в векторе за 1 день 26.06.2015 Сайт и прошлый логотип: академия-риелторов.рф Пишите ваш скайп вышлем макет прошлого логотипа если его можно доработать Если проще сделать новый, то за 1 день3D-графика5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
http://вебик.рф - вот этот сайт хотим преобразить до восхищаемости) Тоесть, надо: http://goo.gl/zCJLGz 1. Если согласны на этот бюджет 3000 рублей. 2. Пришлите ссылки на 3 самых лучших ваших ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуетя специалист по Вордпресс, кое-что доделывать во время отпуска разработчика Незначительные доработки на сайтах, которые периодически возникают Пишите сразу скайп, там и обсулим!HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Обзвон по списку мобильных телефонов! С целью пригласить на событие При заинтересованности спросить: Имя, Телефон, email Оформить заявку на сайте с этими контактами Скрипт разговора будет предоставлен! Плиз, напишите сюда ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10000
Написать программу и интерфейс с авторизации . В прогу вводятся 50 характеристик с возможностью редактирования Есть ресурсы в которые по xml возможна загрузка данный Прога должна формировтаь xml с данными в ней ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
1) Задача настроить подпись DKIM для писем отправляемых с моего сервера. Это мне написал Яндекс 1. Если письма отправляются со сторонних серверов, то на них нужно отдельно настраивать DKIM-подпись с ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Пожалуйста напишите Ваш скайп сразу! Нужен скрипт, который: На сайте вордпреса есть админка, в ней есть кнопка при нажатии на которую, должны выполняться следующие действия: Открытие: http://www.youtube.com/my_live_events (если не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Есть стабильный канал интернет и сервер с примерно такими характеристиками: http://timeweb.com/ru/services/dedicate-server Необходимо развернуть полноценный сервер для высоконагруженного интернет проекта. Возможно с последующим системным администрированием. Пишите сразу свой ...Системное администрирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Пожалуйста напишите Ваш скайп сразу! Нужен локальный бот, который с копма работает например на Open Server, и делает задачу: На сайте есть админка, в ней есть кнопка при нажатии на которую ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад