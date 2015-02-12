lidgeniy

Евгений lidgeniy

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

nikot
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужен cron скрипт - парсер тела письма из почтового ящика
Умеет грамотно составить тз и описать задачу.
Никита, очень добросовестно подошел к решению задачи. Все работает как часы. А также обещал обслуживание если что-то сломается. Сразу же заказал у него другой проект. Решил написать отзыв. Никита в свою очередь предложил отзыв обо мне как о заказчике. В общем рекомендую коллеги.
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