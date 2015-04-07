Обзвон и приглашение на событие

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт5 заявок242 просмотра

Обзвон по списку мобильных телефонов!

С целью пригласить на событие

При заинтересованности спросить: Имя, Телефон, email

Оформить заявку на сайте с этими контактами

Скрипт разговора будет предоставлен!

Плиз, напишите сюда сразу свой скайп,

мы вас добавим и пообщаемся по скайпу.

Оплата 20-30 рублей за каждого заинтересованного!

Заработок +- 1000 рублей в день!

По результатам, возможна постоянная работа!

Халявщики, которые хотят за 2 часа 1000 рублей заработать - идут мимо!

10 лет назад
lidgeniy
Евгений 
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров