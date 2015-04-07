Требуется протестировать службу поддержки на адекватность, лояльность и умение общаться с клиентами. Ваша задача писать запросы в саппорт по различным вопросам(3-4 запроса в день, список вопросов предоставим в ходе работы) и делать звонки (1-2 ...
Обзвон и приглашение на событие
Обзвон по списку мобильных телефонов!
С целью пригласить на событие
При заинтересованности спросить: Имя, Телефон, email
Оформить заявку на сайте с этими контактами
Скрипт разговора будет предоставлен!
Плиз, напишите сюда сразу свой скайп,
мы вас добавим и пообщаемся по скайпу.
Оплата 20-30 рублей за каждого заинтересованного!
Заработок +- 1000 рублей в день!
По результатам, возможна постоянная работа!
Халявщики, которые хотят за 2 часа 1000 рублей заработать - идут мимо!
Заявки фрилансеров
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