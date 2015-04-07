Тестирование службы поддержки

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт39 заявок482 просмотра

Требуется протестировать службу поддержки на адекватность, лояльность и умение общаться с клиентами.

Ваша задача писать запросы в саппорт по различным вопросам(3-4 запроса в день, список вопросов предоставим в ходе работы) и делать звонки (1-2 звонка в день).

Работа на 2-3 недели.

10 лет назад
sollerman319
Олег 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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