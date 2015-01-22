Создания онлайн сервиса для чтения скриптов продаж

Целевой сайт http://smartvoi.com/ создан на конструкторе сайтов UKOZ. Есть полная копия сайта (файлы и данные) сделанные через бекап юкоза. Необходимо перенести сайт под управление CMS DatLife Engine (DLE) со следующими условиями: 1) Переверстать или скопировать шаблон оформления с ...
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Необходимо создать полный онлайн аналог таких сервисов как:
После воссоздания всего сервиса
Этап доработки и модернизации
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