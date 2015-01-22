Две web страницы

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Добрый день,

Детальное (относительно :) ) описание проекта во вложении.

Все остальные вопросы можем обсудить по телефону, скайпу, или при встрече.

С уважением,

Роман

9 лет назад
thiaramus
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад