Анимация на Java

Добрый день, есть вот такой сайт http://www.mindworks.gr/

если Вы прокрутите чуть вниз, там есть такие элементы, выглядят как 3 ромба и посередине кнопка GO. Если Вы нажмете на эту кнопку, то происходит трансформация элементов и открывается видео.

Нужен такой же элемент, с такой же трансформацией, только чтобы вместо видео открывалась просто рамка, которую в дальнейшем можно заполнить текстом.

Бюджет, вещь довольно гибкая и изменяемая)