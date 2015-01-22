Починить функцию поделится в Facebook

Требуется сайт с компонентом интернет-магазина, заточить под планшеты и телефоны, обязательно под ios на данный момент на телефонах сайт отображается криво. Сайт сделан на Joomla 2.5 + компонент JoomShopping Знание компонента магазина обязательно. Цены и работы в заявках. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт: http://tarasirina.pro/ У него проблемы с кнопкой "поделится" от Facebook Подгружается всегда одна и та же картинка, что делает бессмысленным использование этой кнопки.
Уже перепробовали десяток плагинов и сервисов, но ничего не помогает. Задача - решить проблему с копкой фейсбука. Чтобы как с главной, так и со страницы или поста подгружалась именно та картинка, что конкретному посту под которым она находиться.
Свои заявки оставляйте под проектом, указывайте сроки и стоимость.
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