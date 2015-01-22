Сайт на CodeIgniter

$150
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Нужно допилить функционал на движке на CodeIgniter. И натянуть на него готовую верстку.

9 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад