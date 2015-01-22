Доработка сайта на Yii

Существует образовательный портал, написанный на фреймворке Yii ( http://www.uralstudent.ru )

Необходимо сделать несколько доработок:

1. Прикрутить платёжную систему;

2. Доработать личный кабинет пользователя, добавить возможности платёжной системы (состояние счёта, возможность оплаты и прочее);

3. Сейчас существует подкатегория "Репетиторы", необходимо создать одноимённый отдельный раздел;

4. Планируется внедрение системы для проведения видеоконференций на сайте - нужен опытный человек, кто займётся этим вопросом;

5. Исправить плагин tinymce.

Я не жду, что кто-то один все эти задачи выполнит! Возможно решение какой-то одной, или нескольких. Более подробно по каждой задаче обговорим в беседе с заинтересовавшимися. Бюджет заранее не пишу, буду ориентироваться на ваши предложения.