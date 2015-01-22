Доработка сайта на Yii

Здравствуйте. Необходимо сделать круговое меню как на сайте : http://axiomatika.ru/ именно такое, никакое другое.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует образовательный портал, написанный на фреймворке Yii ( http://www.uralstudent.ru )
Необходимо сделать несколько доработок:
1. Прикрутить платёжную систему;
2. Доработать личный кабинет пользователя, добавить возможности платёжной системы (состояние счёта, возможность оплаты и прочее);
3. Сейчас существует подкатегория "Репетиторы", необходимо создать одноимённый отдельный раздел;
4. Планируется внедрение системы для проведения видеоконференций на сайте - нужен опытный человек, кто займётся этим вопросом;
5. Исправить плагин tinymce.
Я не жду, что кто-то один все эти задачи выполнит! Возможно решение какой-то одной, или нескольких. Более подробно по каждой задаче обговорим в беседе с заинтересовавшимися. Бюджет заранее не пишу, буду ориентироваться на ваши предложения.
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