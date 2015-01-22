Правки по PrestaShop 1.4

Необходима разработка сайта по доставке еды (без дизайна, дизайн будет свой) Кто ранее уже разрабатывал подобные сайты? возможно есть самописные движки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Два проекта!
Разные шаблоны и наполнения.
ТЗ у каждого чуть-отличается.
Прошу озвучить цену в грн. по каждому пункту.
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