JSWin | Нужно сделать вход на DLE сайт через api Steam

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки88 просмотров
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Нужно сделать вход на DLE сайт через api Steam, срочно.

Убрать стандартную регистрацию поставить только Steam api.

Те кто понял пишите в скайп.

(Возможно ли бесплатно...)

9 лет назад
JOKER_SOFT
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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