JOKER_SOFT

http://jswin.ru/ - На этом сайте вирус, есть кто может сказать где и как его убрать. Два дня назад было всё хорошо, а тут сегодня захожу и вирусня.
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
В последние время сайт очень долго грузиться. Надо человек который разбирается в DLE 10.3, который сможет поправить сайт. Сам сайт: JSWin.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для сайта на движке DLE нужно сделать вход через стим. Для знающего PHP и эту cms работа не сложная на один вечер. Вход должен быть как тут http://steammoney.com/trade/ Кто ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт/вывод новостей из определённых категорий, на главную страницу сайта. Объясню всё подробней в skype. Сам сайт: http://jswin.esy.es/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать вход на DLE сайт через api Steam, срочно. Убрать стандартную регистрацию поставить только Steam api. Те кто понял пишите в скайп. (Возможно ли бесплатно...)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад