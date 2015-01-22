Выгрузить и обработать данные из API Google Analitics

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Описание: Процессинговая компания передает в наш Google Analitics "Идентификатор транзакции" необходимо выгрузить через API Google Analitics данные и связать "Идентификатор транзакции" с SUBID трекера который мы передали на нашей стороне до транзакции на стороне процессинга.

Пример: На Landing Page мы передаем в Google Analytic subID от трекера domen.me/?utm_content=&aff_sub=82828 – где 82828 – уникальное число для каждой сесии. Клиент с Landing Page попадает на домен процессинга, где вводит данные по оплате товара. У нас есть возможность в код этой страницы и страницы "Thank you" вставить свой GA_ID UA-XXXXXXXX-X. В Google Analytic мы видим, что к нам пришла транзакция от процессинга https://dl.dropboxusercontent.com/u/1290139/1242343248.jpg Задача связать наш aff_sub с "Идентификатор транзакции" биллинг и передать aff_sub в наш трекер.

9 лет назад
novalink
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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