Opencart seopro

Добрый, opencart 1.5.4.1, используется seopro.

Нужно доработать seopro, что бы в url товара могли быть параметры, например /tovar?parametr¶metr1

Параметры могут быть любые а так же их количество.

Сейчас любые параметры вырезаются, при этом для категорий и остальных url параметры работают. Вообще такое поведение seopro актуально для любой версии.