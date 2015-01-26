Оптимизация запросов virtuemart joomla

Описание: Процессинговая компания передает в наш Google Analitics "Идентификатор транзакции" необходимо выгрузить через API Google Analitics данные и связать "Идентификатор транзакции" с SUBID трекера который мы передали на нашей стороне до транзакции на стороне процессинга. ...
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Здравствуйте
Разработан интернет магазин на joomle и virtuemarte. Использовано много различных дополнений и модулей. Необходимо максимально снизить кол-во запросов, для убыстрения работы сайта.
Если Вы этим занимайтесь профессионально давайте обсудим вилку стоимости работ. Адрес проекта скину в личку.
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