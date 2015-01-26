Оптимизация запросов virtuemart joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Разработан интернет магазин на joomle и virtuemarte. Использовано много различных дополнений и модулей. Необходимо максимально снизить кол-во запросов, для убыстрения работы сайта.

Если Вы этим занимайтесь профессионально давайте обсудим вилку стоимости работ. Адрес проекта скину в личку.

JoomlaVirtuemart
9 лет назад
ThreeD
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$50
2 дня
Сергей ускорил мой сайт в два раза. Так же перенес его временно, бесплатно, на свой впс, и смотрит возможно ли еще добиться большего. Конечно меня разочаровал сам сайт, но надеюсь Сергей сможет еще выжать что то по его скорости. Вообще нравится что постоянно на связи, и отвечает на все вопросы, даже не связанные с темой работы.
Отличный заказчик. Рекомендую!