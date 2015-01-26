Оптимизация запросов virtuemart joomla

Сергей ускорил мой сайт в два раза. Так же перенес его временно, бесплатно, на свой впс, и смотрит возможно ли еще добиться большего. Конечно меня разочаровал сам сайт, но надеюсь Сергей сможет еще выжать что то по его скорости. Вообще нравится что постоянно на связи, и отвечает на все вопросы, даже не связанные с темой работы.