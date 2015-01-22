Необходимо доработать скрипт на php. Скрипт необходим для конвертации и сверки двух прайс листов. Имеем прайс лист №1 который высылается для загрузки на сайт, второй прайс №2 выгружается с сайта. Данный скрипт сверяет наличие товаров, цену прайса №1 и прайса №2. На выходе получается прайс №3 с актуальными товарами и ценами, который можно загружать на сайт.

Проблема в прайсе №3 - одна подкатегория прописывается для товаров не относящиеся к этой категории (в приложении помечено красным).

exel - сам скрипт

Прошу озвучить сроки, придётся разбираться в чужом коде.