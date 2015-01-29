Доработка и русификация шаблона woocommerce

Шаблон — http://livedemo00.template-help.com/woocommerce_52488/

Возможность изменять фото и/или элементы дизайна (например, в шапке, фон, футер)

Фон в шапке нужен еще в одном варианте — в зеленом (структура такая же)

Главные изменения:

1) возможность при заказе изменения количества конкретного товара и выбора атрибута товара не только на странице товара, но и прямо со страницы архива товаров и последующее добавление в корзину

2) русификация

3) убрать возможность сравнения товаров

срок — 4 дня

предоплата 1 000 рублей

4 000 по окончании проекта

результат — архив для распаковки на сервер по результатам тестирования на вашем сервере.