Интернет-магазин, доработка по ТЗ. Самописный движок.

Добрый день!

Нужно сделать следующее (кратко, в порядке приоритета):

1. На страницах товаров, добавить вывод ссылок "тегов". В файл импорта добавить 2 столбца, где будут задаваться эти "теги" и соответствующие им URL.

2. Добавить в админку возможность, создавать статические страницы для категорий второго (дополнительного) меню.

3. На некоторых страницах, в генерируемых метаданных. Нужно сделать так, чтобы в title и description, вырезались пробелы в начале и конце строки. Чтобы каждая строка начиналась с заглавной буквы.

4. Добавить пользователю возможность сортировать товары по цене, по наименованию, по статусу.

5. В пагинацию, добавить кнопку "Показать еще 30 товаров". Все последующие показанные товары, должны быть закрыты от индексации.

6. По умолчанию, выводить товары в упорядоченном виде. Сначала товары "В наличии", затем "Уточните наличие" и т.д.

7. В "Поиске товаров по сайту", смягчить условия поиска по базе.

8. На странице товара, в "Сопутствующих товарах". Выводить статусы наличия и скрывать кнопку "В корзину" у отсутствующих товаров.

И еще пара мелочей ...

Работа через сервис "Безопасная сделка".

ТЗ прилагается, есть описание кода некоторых функций.

Во время работы, буду оперативно отвечать на все вопросы и предоставлять необходимую информацию.