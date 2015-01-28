Необходимо доработать скрипт на php. Скрипт необходим для конвертации и сверки двух прайс листов. Имеем прайс лист №1 который высылается для загрузки на сайт, второй прайс №2 выгружается с сайта. Данный скрипт сверяет наличие товаров, ...
Интернет-магазин, доработка по ТЗ. Самописный движок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать следующее (кратко, в порядке приоритета):
1. На страницах товаров, добавить вывод ссылок "тегов". В файл импорта добавить 2 столбца, где будут задаваться эти "теги" и соответствующие им URL.
2. Добавить в админку возможность, создавать статические страницы для категорий второго (дополнительного) меню.
3. На некоторых страницах, в генерируемых метаданных. Нужно сделать так, чтобы в title и description, вырезались пробелы в начале и конце строки. Чтобы каждая строка начиналась с заглавной буквы.
4. Добавить пользователю возможность сортировать товары по цене, по наименованию, по статусу.
5. В пагинацию, добавить кнопку "Показать еще 30 товаров". Все последующие показанные товары, должны быть закрыты от индексации.
6. По умолчанию, выводить товары в упорядоченном виде. Сначала товары "В наличии", затем "Уточните наличие" и т.д.
7. В "Поиске товаров по сайту", смягчить условия поиска по базе.
8. На странице товара, в "Сопутствующих товарах". Выводить статусы наличия и скрывать кнопку "В корзину" у отсутствующих товаров.
И еще пара мелочей ...
Работа через сервис "Безопасная сделка".
ТЗ прилагается, есть описание кода некоторых функций.
Во время работы, буду оперативно отвечать на все вопросы и предоставлять необходимую информацию.
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