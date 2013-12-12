Миникнига

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок235 просмотров

Расшифровка 10 минутной аудиозаписи .Записать в PDF формате ,красиво оформить .Хорошее качество записи. Оплата на Ваш выбор.

11 лет назад
mitja
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров