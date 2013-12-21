Перевести из аудиоформата миникнигу в PDF формат.Красиво оформить .Качество звука хорошее
Редактирование информации бизнес-кейса
Есть бизнес - кейс
http://hbr-russia.ru/article/934/print
Задание:
В общем, везде, где есть слово "Перак" - заменить на "Камбоджа", а слово "вымышленная" - убрать вообще из текста.
Нужно, чтобы кейс был про существующую страну
Второе - самое главное.
Там, где идут письма участников - вместо них необходимо придумать 4-5 новых участников диалога, в следующем ключе: Например, первый - акционер - он хочет вложить деньги в компанию.
Он задает вопросы директору компании, чтобы понять, нужно ли вкладывать деньги в компанию или нет.
Второй - директор, отвечает на вопросы акционера, предлагает свои условия сотрудничества.
Третий - чиновник, предлагает свои условия, Вам нужно отобразить и его интересы сотрудничества с компанией. Четвертого - нужно придумать самому в том же ключе. (Отобразить интересы сотрудничества с компанией,
условия, на которых он готов сотрудничать).
Работы в принципе немного, большая часть - редактирование текста.
Выдумать нужно особо немного - только вопросы участников диалога и их условия сотрудничества.
Сроки - до завтрашнего вечера (до 18-00 по мск. крайний срок, deadline).
Жду от Вас стоимость на данную работу
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