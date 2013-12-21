Редактирование информации бизнес-кейса

Есть бизнес - кейс

http://hbr-russia.ru/article/934/print

Задание:

В общем, везде, где есть слово "Перак" - заменить на "Камбоджа", а слово "вымышленная" - убрать вообще из текста.

Нужно, чтобы кейс был про существующую страну

Второе - самое главное.

Там, где идут письма участников - вместо них необходимо придумать 4-5 новых участников диалога, в следующем ключе: Например, первый - акционер - он хочет вложить деньги в компанию.

Он задает вопросы директору компании, чтобы понять, нужно ли вкладывать деньги в компанию или нет.

Второй - директор, отвечает на вопросы акционера, предлагает свои условия сотрудничества.

Третий - чиновник, предлагает свои условия, Вам нужно отобразить и его интересы сотрудничества с компанией. Четвертого - нужно придумать самому в том же ключе. (Отобразить интересы сотрудничества с компанией,

условия, на которых он готов сотрудничать).

Работы в принципе немного, большая часть - редактирование текста.

Выдумать нужно особо немного - только вопросы участников диалога и их условия сотрудничества.

Сроки - до завтрашнего вечера (до 18-00 по мск. крайний срок, deadline).

Жду от Вас стоимость на данную работу