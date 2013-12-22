Требуются юристы (или люди с юридическим образованием) для обработки списков ключевых фраз юридической тематики. Работы много! Исполнителей нужно минимум двое. Нужно из предоставленного списка выбрать те фразы, которые прямо или косвенно относятся к юриспруденции ...