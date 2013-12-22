Книга

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок222 просмотра

Перевести из аудиоформата миникнигу в PDF формат.Красиво оформить .Качество звука хорошее

11 лет назад
mitja
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

breathon
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работу сделала вовремя , учла все пожелания и корректировки . Работой доволен .

Заявки фрилансеров

breathon
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад