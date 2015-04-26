Требуется расшифровка

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки242 просмотра

Добрый день! Требуется расшифровать запись. Качество - отличное. Общий объем - 3 часа. Цена - 5 руб/мин. Срок - сегодня до 21-00 по МСК. Одному исполнителю - 20-30 мин записи. Оплата - в течение трех дней (яндекс)

11 лет назад
Nezabudka80
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
$15
1 день
Все хорошо.
Все отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад