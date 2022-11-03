👋 Привет всем!
Меня зовут Настя и я начинающий веб-дизайнер. Три года проработала инженером-строителем и поняла, что хочу свое хобби – создание дизайна сайтов и лендингов превратить в любимую профессию, поэтому полгода назад я полностью погрузилась в сферу дизайна и с тех пор продолжаю углубленно изучать данную сферу и находить нестандартные дизайнерские решения и фишки. вдохновляясь крутыми сайтами и лендингами.
Каждое утро начинается с чашки кофе и просмотра статей о дизайне на vc.ru и на uxpub.
♀️ О себе:
- ответственная (любые ваши правки будут внесены в макет);
- коммуникабельная (залог качественно выполненного задания зависит от коннекта между Заказчиком и Исполнителем.
У нас с Вами проблем не будет );
- открытая ко всему новому и нестандартному (реализуем все ваши творческие задумки)
📞 Как связаться со мной:
Telegram - https://t.me/NastyaTrotsic.
Портфолио
- Eating Clean. Food app delivery19 просмотров