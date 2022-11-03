👋 Привет всем!

Меня зовут Настя и я начинающий веб-дизайнер. Три года проработала инженером-строителем и поняла, что хочу свое хобби – создание дизайна сайтов и лендингов превратить в любимую профессию, поэтому полгода назад я полностью погрузилась в сферу дизайна и с тех пор продолжаю углубленно изучать данную сферу и находить нестандартные дизайнерские решения и фишки. вдохновляясь крутыми сайтами и лендингами.

Каждое утро начинается с чашки кофе и просмотра статей о дизайне на vc.ru и на uxpub.

‍♀️ О себе:

- ответственная (любые ваши правки будут внесены в макет);

- коммуникабельная (залог качественно выполненного задания зависит от коннекта между Заказчиком и Исполнителем.

У нас с Вами проблем не будет );

- открытая ко всему новому и нестандартному (реализуем все ваши творческие задумки)

📞 Как связаться со мной:

Telegram - https://t.me/NastyaTrotsic.