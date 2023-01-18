👋 Всем привет. Меня зовут Анастасия и я начинающий UX/UI дизайнер. Начала интересоваться этой сферой еще в школе после прочтения Ководства и теперь я хочу развиваться в этой сфере и постоянно совершенствовать свои навыки. В будущем планирую стать full stack профессионалом.
Создаю удобные интерфейсы в разных стилях. Постоянно слежу за трендами и тенденциями дизайна. Помогу показать ваш бизнес с лучшей стороны и выделить среди конкурентов. Чтобы создать качественный сайт необходимо не просто нарисовать красивую картинку, но и изучить внутренние процессы бизнеса, провести анализ аудитории и конкурентов, поставить себя на место заказчика.
С прошлого места работы получила прекрасные навыки самоорганизации и коммуникации с самыми разными клиентами. Не боюсь сложных проектов.
- Исследую. Изучаю конкурентов и составляю мудборды для создания лучшего дизайна и детальной проработки пользовательских путей.
- Прототипирую. Создаю черновые варианты сайта для нахождения оптимального решения задачи клиента, а также для согласования с заказчиком и внесения правок на начальном этапе работы.
- Разрабатываю дизайн. Рисую макеты для декстопной, планшетной, мобильной версии. Адаптив, респонсив.
- Запускаю. Сопровождаю проект на всех этапах его создания. Подготовка для верстки и коммуникация с верстальщиком.
- Улучшаю. Анализ, метрики, редизайн для улучшения работы сайта или приложения.
Портфолио
- Мобильное приложения доставки еды3 просмотра
- Сайт тур-агенства5 просмотров
- Ювелирный магазин3 просмотра
- Сайт конного клуба1 просмотр