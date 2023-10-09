Web design UI / UX
Контакт
chernega-67b947252 (LinkedIn)
Кращі навички
Product Design
Web Design
User Experience (UX)
Languages
Англійська (Limited Working)
Mukola Chernega
UI/UX designer
Ternopil, Ternopil, Ukraine
Стислий огляд
Я веб-дизайнер з досвідом роботи більше року
спеціалізуються на створенні посадкових сайтів і веб-додатків. Я творю
прості, зрозумілі користувачам інтерфейси.
Навчаюся та розвиваюся у сфері дизайну.
Освіта
Ternopil National Pedagogical University
бакалавр, 192 · (September 2022 - 2025)
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