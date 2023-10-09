Web design UI / UX

Контакт

[email protected]

www.linkedin.com/in/mukola

chernega-67b947252 (LinkedIn)

Кращі навички

Product Design

Web Design

User Experience (UX)

Languages

Англійська (Limited Working)

Mukola Chernega

UI/UX designer

Ternopil, Ternopil, Ukraine

Стислий огляд

Я веб-дизайнер з досвідом роботи більше року

спеціалізуються на створенні посадкових сайтів і веб-додатків. Я творю

прості, зрозумілі користувачам інтерфейси.

Навчаюся та розвиваюся у сфері дизайну.

Освіта

Ternopil National Pedagogical University

бакалавр, 192 · (September 2022 - 2025)

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