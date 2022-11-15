Создаю мобильные приложения, сайты, сервисы и платформы.
Моя работа строится на принципах Human Centered Design, для того, чтобы создать ценный продукт с пользой для бизнеса. Решения выстраиваю на основе user stories.
Владею навыками:
Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects.
UX-исследования, Анализ рынка и конкурентов, Анализ ЦА, User Story, Job Story, Создание портретов пользователей и персон, CJM, User Flow, JTBD, Problem Statement Worksheet, Постановка задачи по принципу SMART.
HTML5, CSS3, JavaScript, SCSS/SASS, Bootstrap, Gulp, GIT, БЭМ, Адаптивная/Резиновая/Фиксированная верстка.
Портфолио:
Всегда открыт к новым заказам. Готов обсудить ваш проект или вакансию
Контакты для связи:
Электронная почта: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Ruslan_Kargapolov
Вконтакте: https://vk.com/ruslan_kargapolov
- Лендинг на игровую тематикунет просмотров
- Лендинг для туристического агенства2 просмотра
- Веб-сайт для доставки бургеровнет просмотров
- Дизайн сайта интернет-магазина красного винанет просмотров
- Верстка одностраничного интернет-магазина53 просмотра
- Адаптивная верстка макета51 просмотр
- Адаптивная верстка42 просмотра
- Адаптивная верстка24 просмотра