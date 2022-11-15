Заказывал несколько лендингов, понравилось все в сотрудничестве, от цены до сроков, да и само отношение к заказу, нет популярной проблемы "этого в тз не было, изменять не буду", на все пожелания откликнулся, предлагал различные варианты и пришли к хорошим результатам. Рекомендую!