RKo

Руслан Каргаполов RKo

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
UI/UX Дизайн, Web-дизайн, Верстка HTML/CSS/JavaScript!

Создаю мобильные приложения, сайты, сервисы и платформы.

Моя работа строится на принципах Human Centered Design, для того, чтобы создать ценный продукт с пользой для бизнеса. Решения выстраиваю на основе user stories.

Владею навыками:

  • Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects.

  • UX-исследования, Анализ рынка и конкурентов, Анализ ЦА, User Story, Job Story, Создание портретов пользователей и персон, CJM, User Flow, JTBD, Problem Statement Worksheet, Постановка задачи по принципу SMART.

  • HTML5, CSS3, JavaScript, SCSS/SASS, Bootstrap, Gulp, GIT, БЭМ, Адаптивная/Резиновая/Фиксированная верстка.

Портфолио:

Всегда открыт к новым заказам. Готов обсудить ваш проект или вакансию

Контакты для связи:

JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmaIllustratorSCSSSASSGulpPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
demonskye
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Дизайн landing page на игровую тематику
Заказывал несколько лендингов, понравилось все в сотрудничестве, от цены до сроков, да и само отношение к заказу, нет популярной проблемы "этого в тз не было, изменять не буду", на все пожелания откликнулся, предлагал различные варианты и пришли к хорошим результатам. Рекомендую!
Благодарю Виталия за предоставленную возможность проявить себя в работе и интересный проект! Отличный и понимающий заказчик, адекватно и четко поставил задачи. Оплата была произведена сразу после утверждения окончательного результата работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую как отличного заказчика!
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cactusmaxim
Максим 
23 годаРоссия
год в сервисе
Был
год назад
$85
10 баллов
год назад
Дизайн сайта
Результат работы очень впечатлил! Получилось гораздо лучше, чем я ожидал! Задача была выполнена раньше поставленного срока. Приятно осознавать, что человек экономит время заказчика и терпеливо относится к вносимым правкам. Обратная связь была оперативной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за интересный проект! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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isk17
21 годРоссия
год в сервисе
Была
год назад
$165
10 баллов
год назад
Дизайн сайта образовательной платформы
Руслан отлично справился с поставленной задачей. Результат получился качественным и в срок. Учтены все пожелания. Рекомендую! Будем продолжать сотрудничество
Замечательный заказчик! Хорошо подготовленное ТЗ, приятная в общении. Рекомендую! Спасибо за интересный проект!
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