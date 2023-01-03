О себе

Занимаюсь разработкой сайтов 3 года. В основном большенство работы было с доработками сайтов на CMS: WordPress, DLE.

Работал с такими CMS как:

- WordPress

- 1С-Битрикс

- Joomla

- OpenCart

- Tilda

- DLE

Могу и умею:

- SSL

- Перевести сайт на другой язык

- Перенос сайта на другой домен / хостинг.

- Обновление CMS

- Перенос сайта на другую CMS

- Парсинг информации с других сайтов

- Работа с Prom.ua, Hotline.ua, Rozetka.ua

- Наполнить сайт товарами и прочей информацией.

- Работа с базой данных (MYSQL)

- Создание адаптивных сайтов (лендингов, сайтов-визиток, многостраничных и тд.)

Доп услуги:

- Установка сайта на своих серверах (стоят в Германии) (зависит от требуемых нагрузок, но в большенстве случаев дешевле чем другие хостинги)

Цены договорные, все зависит от задачи, если задача простая, отпишу и назову цену меньше чем заявлено.

Поддерживаю и помогаю старым клиентам. Мелкие правки после завершения заказа - бесплатны.

Рад сотрудничать.