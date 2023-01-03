Требуется разработка дизайна лендинг-пейджа на игровую тематику для проекта Minecraft. Цель — привлечение пользователей через кнопки взаимодействия. Нужна версия для ПК и мобильных устройств. Важные элементы: hero-слайдер, блок со статистикой, видео о проекте, информация о игровом мире и серверах. Подробности и примеры желаемого дизайна прилагаются.
Занимаюсь разработкой сайтов 3 года. В основном большенство работы было с доработками сайтов на CMS: WordPress, DLE.
Работал с такими CMS как:
- WordPress
- 1С-Битрикс
- Joomla
- OpenCart
- Tilda
- DLE
Могу и умею:
- SSL
- Перевести сайт на другой язык
- Перенос сайта на другой домен / хостинг.
- Обновление CMS
- Перенос сайта на другую CMS
- Парсинг информации с других сайтов
- Работа с Prom.ua, Hotline.ua, Rozetka.ua
- Наполнить сайт товарами и прочей информацией.
- Работа с базой данных (MYSQL)
- Создание адаптивных сайтов (лендингов, сайтов-визиток, многостраничных и тд.)
Доп услуги:
- Установка сайта на своих серверах (стоят в Германии) (зависит от требуемых нагрузок, но в большенстве случаев дешевле чем другие хостинги)
Цены договорные, все зависит от задачи, если задача простая, отпишу и назову цену меньше чем заявлено.
Поддерживаю и помогаю старым клиентам. Мелкие правки после завершения заказа - бесплатны.
Рад сотрудничать.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка дизайна лендинга на игровую тематику для сайта по игре Minecraft. Лендинг должен включать hero-слайдер, блок со статистикой игроков, видео, информацию об игровом мире и серверах, а также футер с навигацией и ссылками на соцсети. Необходимо создать адаптивную версию для ПК и мобильных устройств.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт3 года назад