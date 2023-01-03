demonskye

Виталий Петренко demonskye

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
О себе

Занимаюсь разработкой сайтов 3 года. В основном большенство работы было с доработками сайтов на CMS: WordPress, DLE.

Работал с такими CMS как:

- WordPress

- 1С-Битрикс

- Joomla

- OpenCart

- Tilda

- DLE

Могу и умею:

- SSL

- Перевести сайт на другой язык

- Перенос сайта на другой домен / хостинг.

- Обновление CMS

- Перенос сайта на другую CMS

- Парсинг информации с других сайтов

- Работа с Prom.ua, Hotline.ua, Rozetka.ua

- Наполнить сайт товарами и прочей информацией.

- Работа с базой данных (MYSQL)

- Создание адаптивных сайтов (лендингов, сайтов-визиток, многостраничных и тд.)

Доп услуги:

- Установка сайта на своих серверах (стоят в Германии) (зависит от требуемых нагрузок, но в большенстве случаев дешевле чем другие хостинги)

Цены договорные, все зависит от задачи, если задача простая, отпишу и назову цену меньше чем заявлено.

Поддерживаю и помогаю старым клиентам. Мелкие правки после завершения заказа - бесплатны.

Рад сотрудничать.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн landing page на игровую тематику

    Требуется разработка дизайна лендинг-пейджа на игровую тематику для проекта Minecraft. Цель — привлечение пользователей через кнопки взаимодействия. Нужна версия для ПК и мобильных устройств. Важные элементы: hero-слайдер, блок со статистикой, видео о проекте, информация о игровом мире и серверах. Подробности и примеры желаемого дизайна прилагаются.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн landing page на игровую тематику

    Требуется разработка дизайна лендинга на игровую тематику для сайта по игре Minecraft. Лендинг должен включать hero-слайдер, блок со статистикой игроков, видео, информацию об игровом мире и серверах, а также футер с навигацией и ссылками на соцсети. Необходимо создать адаптивную версию для ПК и мобильных устройств.

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

RKo
23 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Дизайн landing page на игровую тематику
Благодарю Виталия за предоставленную возможность проявить себя в работе и интересный проект! Отличный и понимающий заказчик, адекватно и четко поставил задачи. Оплата была произведена сразу после утверждения окончательного результата работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую как отличного заказчика!
Заказывал несколько лендингов, понравилось все в сотрудничестве, от цены до сроков, да и само отношение к заказу, нет популярной проблемы "этого в тз не было, изменять не буду", на все пожелания откликнулся, предлагал различные варианты и пришли к хорошим результатам. Рекомендую!
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