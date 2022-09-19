ТЗ по лендинг пейджу

Информация о нас:

Тематика сайта: Игровая тематика (сайт по игре Minecraft)

Адрес текущего сайта: https://arago.games

Цель лендинга: Привлечение пользователя на взаимодействие с лендигом (нажатие на кнопки “Начать игру”, “Регистрация”), на данный лендинг будет закупаться реклама.

Нужна ПРОМО страница с плюсами и информацией о нашем проекте. НЕ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА!

Нужна версия для пк/телефона.

По цене и срокам прошу отписать.

Если работа очень понравится будет еще заказ на переработку многостраничного сайта.

Структура лендинга:

Навигация

Hero-слайдер (то что первым видит пользователь, и что привлекает внимание, + кнопка взаимодействия)

Блок со статистикой: Зарегистрированных игроков. Активных игроков. Количество пользователей которые недавно начали играть. Часов наиграно уже на проекте

Блок с видео о проекте

Блок с информацией об игровом мире.

Информация про игровой лаунчер

Блок с информацией об серверах на проекте.

Футер: должна присутствовать навигация ссылки на соц сети, такие как: Дискорд, телеграмм, Вконтакте.



Между некоторыми блоками можно сделать микроблоки, с заманиванием игрока: Начни играть сейчас и тд.

Прикреплены файлы того что нравится

SquidGame (понравилось hero-слайдер, статистика)

О проекте (блок о проекте)

Футеры (понравился 2 вариант)