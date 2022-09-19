Требуется разработка дизайна адаптивного сайта по теме кабельно проводниковой продукции. Сайт должен быть простым и функциональным, проработка включает около 3-х страниц. Примеры дизайна будут предоставлены. Подробности обсуждаются в личной переписке.
Дизайн landing page на игровую тематику
ТЗ по лендинг пейджу
Информация о нас:
Тематика сайта: Игровая тематика (сайт по игре Minecraft)
Адрес текущего сайта: https://arago.games
Цель лендинга: Привлечение пользователя на взаимодействие с лендигом (нажатие на кнопки “Начать игру”, “Регистрация”), на данный лендинг будет закупаться реклама.
Нужна ПРОМО страница с плюсами и информацией о нашем проекте. НЕ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА!
Нужна версия для пк/телефона.
По цене и срокам прошу отписать.
Если работа очень понравится будет еще заказ на переработку многостраничного сайта.
Структура лендинга:
- Навигация
- Hero-слайдер (то что первым видит пользователь, и что привлекает внимание, + кнопка взаимодействия)
- Блок со статистикой:
- Зарегистрированных игроков.
- Активных игроков.
- Количество пользователей которые недавно начали играть.
- Часов наиграно уже на проекте
- Блок с видео о проекте
- Блок с информацией об игровом мире.
- Информация про игровой лаунчер
- Блок с информацией об серверах на проекте.
- Футер:
- должна присутствовать навигация
- ссылки на соц сети, такие как: Дискорд, телеграмм, Вконтакте.
Прикреплены файлы того что нравится
SquidGame (понравилось hero-слайдер, статистика)
О проекте (блок о проекте)
Футеры (понравился 2 вариант)
Заявки фрилансеров
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