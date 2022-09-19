Дизайн landing page на игровую тематику

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Закрыт51 заявка931 просмотр

ТЗ по лендинг пейджу

Информация о нас:

Тематика сайта: Игровая тематика (сайт по игре Minecraft)

Адрес текущего сайта: https://arago.games

Цель лендинга: Привлечение пользователя на взаимодействие с лендигом (нажатие на кнопки “Начать игру”, “Регистрация”), на данный лендинг будет закупаться реклама.

Нужна ПРОМО страница с плюсами и информацией о нашем проекте. НЕ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА!

Нужна версия для пк/телефона.

По цене и срокам прошу отписать.

Если работа очень понравится будет еще заказ на переработку многостраничного сайта.

Структура лендинга:

  • Навигация
  • Hero-слайдер (то что первым видит пользователь, и что привлекает внимание, + кнопка взаимодействия)
  • Блок со статистикой:

    • Зарегистрированных игроков.
    • Активных игроков.
    • Количество пользователей которые недавно начали играть.
    • Часов наиграно уже на проекте
  • Блок с видео о проекте
  • Блок с информацией об игровом мире.
  • Информация про игровой лаунчер
  • Блок с информацией об серверах на проекте.
  • Футер:

    • должна присутствовать навигация
    • ссылки на соц сети, такие как: Дискорд, телеграмм, Вконтакте.
Между некоторыми блоками можно сделать микроблоки, с заманиванием игрока: Начни играть сейчас и тд.

Прикреплены файлы того что нравится

SquidGame (понравилось hero-слайдер, статистика)

О проекте (блок о проекте)

Футеры (понравился 2 вариант)

3 года назад
demonskye
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Заявки фрилансеров

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