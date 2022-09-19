Дизайн сайта

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Закрыт79 заявок622 просмотра

Необходим дизайн адаптивного сайта, тематика кабельно проводниковая продукция. Сайт без излишеств, достаточно простой, будут представлены примеры. Проработка примерно 3-х страниц. Подробности в личной переписке.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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