Сайт Properevozki.com

1) Меняем Картинку (Желтые фуры) на борту пишем ПроПеревозки в том же стиле как на сайте

2) Убираем весь текст FTl и LTL и текст Грузоперевозки по Москве Росиии СНГ так же убираем.

3) Пишем сверху Текст ( Грузоперевозки по Москве, России и СНГ)

Наши Услуги и ниже вставляем окошки с услугами:

1) Грузоперевозки по Москве и М.О. от 100 кг до 20 тонн ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. вес. Наименование товара

2)

3) Рефрижераторные Грузоперевозки по Москве и М.О. от 100 кг до 20 тонн

( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. вес, температурный Режим)

Доставка Сборных грузов по Р.Ф. ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес, Объем груза. , наименование товара

4) Контейнерные перевозки ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Классификация контейнеров 20/40/45 футов , наименование товара

5)Междугородные перевозки от 100 кг до 20 тонн ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес, объем груза, наименование товара

5) Междугородные рефрижераторные перевозки ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес, объем груза, наименование товара

6) Домашние и Офисные переезды ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес , Объем груза, Количество грузчиков.

7) Доставка для Интернет Магазинов ( Имя, Тел, Емаил, Наименование товара)

8) Страхование Грузов ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки, наименование товара

В каждой иконке нужно сделать кномпку узнать подробнее что бы была форма для каждого напрвления своя. Она написана в скобках

Далее почему Выбирают НАС поднимаем Иконки Вверх после блока о Наших услугах., расставляем в след порядке:

Тест драйв наш. Услуг Кэшбек до 7% Гарантированно подад. Авто, Подп. Все док

Подпишем все бумаги предоставим отчет по раб. Авт, Возврат ТТН, Полный пак.

Делаем навигационную Панель

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5) Контакты

И нужно Сделать нам доверяют список клиентов взять из сайта properevozki-biznes.com

Достать значик с сайтоы:

Techno-u.ru

X5.RU

www. Golden-pig.ru

Газпром

Вотсап кнопку и телеграмм (он есть ) нужно разместить рядом- Проверить работу этих кнопок в мобильной версии

Где наш Транспорт , нужно на кузовах написать ПроПеревозки в нашем стиле.

И Наверное нужен какой то ФОН