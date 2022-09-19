Необходимо разработать веб-дизайн согласно предоставленному техническому заданию. Важно соблюсти обозначенную стилистику и реализовать идею. Дополнительные тексты будут предоставлены позже.
Редизайн лендинга
Сайт Properevozki.com
1) Меняем Картинку (Желтые фуры) на борту пишем ПроПеревозки в том же стиле как на сайте
2) Убираем весь текст FTl и LTL и текст Грузоперевозки по Москве Росиии СНГ так же убираем.
3) Пишем сверху Текст ( Грузоперевозки по Москве, России и СНГ)
Наши Услуги и ниже вставляем окошки с услугами:
1) Грузоперевозки по Москве и М.О. от 100 кг до 20 тонн ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. вес. Наименование товара
2)
3) Рефрижераторные Грузоперевозки по Москве и М.О. от 100 кг до 20 тонн
( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. вес, температурный Режим)
Доставка Сборных грузов по Р.Ф. ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес, Объем груза. , наименование товара
4) Контейнерные перевозки ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Классификация контейнеров 20/40/45 футов , наименование товара
5)Междугородные перевозки от 100 кг до 20 тонн ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес, объем груза, наименование товара
5) Междугородные рефрижераторные перевозки ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес, объем груза, наименование товара
6) Домашние и Офисные переезды ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки. Вес , Объем груза, Количество грузчиков.
7) Доставка для Интернет Магазинов ( Имя, Тел, Емаил, Наименование товара)
8) Страхование Грузов ( Имя, Тел, Емаил, Адрес Загрузки (желательно с выпадающими адресами) Адрес Выгрузки, наименование товара
В каждой иконке нужно сделать кномпку узнать подробнее что бы была форма для каждого напрвления своя. Она написана в скобках
Далее почему Выбирают НАС поднимаем Иконки Вверх после блока о Наших услугах., расставляем в след порядке:
Тест драйв наш. Услуг Кэшбек до 7% Гарантированно подад. Авто, Подп. Все док
Подпишем все бумаги предоставим отчет по раб. Авт, Возврат ТТН, Полный пак.
Делаем навигационную Панель
1) Главная
2) Наши Услуги
3) Почему Мы
4) Наш транспорт
5) Контакты
И нужно Сделать нам доверяют список клиентов взять из сайта properevozki-biznes.com
Достать значик с сайтоы:
www. Golden-pig.ru
Газпром
Вотсап кнопку и телеграмм (он есть ) нужно разместить рядом- Проверить работу этих кнопок в мобильной версии
Где наш Транспорт , нужно на кузовах написать ПроПеревозки в нашем стиле.
И Наверное нужен какой то ФОН
Заявки фрилансеров
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