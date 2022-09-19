Дизайнер на WordPress

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Закрыт7 заявок294 просмотра

Нужен дизайнер на WordPress с навыками HTML-Верстки для разработки сайта и его наполнения для студии дизайна интерьеров. Присылайте, пожайлуста, примеры работ и расценки.

Нужно разработать отделочных материалов на теме https://taskhive.hivepress.io/

картинки для сайта нужно чтобы дизайнер подобрад или создал

Поставщики и производители будут подавать заявку на размещение, а размещать их нужно будет вручную. Это не интернет магазин это агрегатор типо того же Юду. Принцип такой же исполнитель подает заявку как исполнитель, а заказчик как заказчик. Ничего автоматом не подтягивается с других сайтов

Подскажите стоимость работы?

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