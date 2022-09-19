Ищется дизайнер на WordPress с навыками HTML-верстки для разработки сайта и его наполнения для студии дизайна интерьеров. Требуется создать отделочные материалы и картинки. Сайт будет агрегатором для поставщиков, заявки размещаются вручную. Ожидаются примеры работ и расценки.