Ищется дизайнер на WordPress с навыками HTML-верстки для разработки сайта и его наполнения для студии дизайна интерьеров. Требуется создать отделочные материалы и картинки. Сайт будет агрегатором для поставщиков, заявки размещаются вручную. Ожидаются примеры работ и расценки.
Дизайн инстаграмма
Нужно создать дизайн 8 постов
Заявки фрилансеров
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