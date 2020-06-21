Нужен контент-менеджер для наполнения товарами интернет-магазина мебел

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт30 заявок712 просмотров

Здравствуйте уважаемые веб-мастера)

Нужен #контент-менеджер для наполнения товарами интернет-магазина мебели.

Материалы предоставляются. Правка фотографий, водный знак и почти без описаний.

300 товаров. Сроки не горящие.

Подробно все поясним.

Важно ответственный подход и соблюдение договоренностей.

Оплата Сбер / Киви/ ЯндексДеньги.

Безопасная сделка.

Ждем откликов)

С уважением Андрей

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