Нужно оставить отзыв на сайте авито. Оплата 50р за отзыв. Все отзывы проверяются, поэтому перед тем как его оставить вам нужно написать автору в сообщения в товаре. Ссылку на товар дам. Справится любой ...
Нужен контент-менеджер для наполнения товарами интернет-магазина мебел
Здравствуйте уважаемые веб-мастера)
Нужен #контент-менеджер для наполнения товарами интернет-магазина мебели.
Материалы предоставляются. Правка фотографий, водный знак и почти без описаний.
300 товаров. Сроки не горящие.
Подробно все поясним.
Важно ответственный подход и соблюдение договоренностей.
Оплата Сбер / Киви/ ЯндексДеньги.
Безопасная сделка.
Ждем откликов)
С уважением Андрей
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