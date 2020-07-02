Подправить тексты на англосайте

Требуется менеджер для добавления карточек товаров на сайт. Автоэлектроника! (группа товара - штатные магнитолы), пожалуйста, пишите те кто в этом разбирается!!! Есть прайс-лист по которому нужно работать (описание в нём,фото с брать другого сайта). ...