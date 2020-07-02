Подправить тексты на англосайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка491 просмотр

На англоязычном сайте поправить тексты - форматирование, списки, перелинковка, вставить видео. Небольшой объем.

5 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

chumaka
Краев 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
15 дней
Отличная работа по приведению англоязычного контента на сайте в порядок.
Был рад сотрудничеству! Полное объяснение каждого аспекта работы, быстрые ответы на любые вопросы и очень быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

chumaka
Краев 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение карточек товара для интернет-магазина мебели

    Нужно подготовить описания товаров. Тематика: мягкая мебель, матрасы, шкафы, кресла и т.д. Общий объем от 900 до 1,5 тыс.знаков с пробелами Первый блок:  Описание (короткий маркетинговый текст 300-400знаков с пробелами)Второй, третий блоки  - ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отредактировать карточки отелей

    $10

    Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайт

    Требуется менеджер для добавления карточек товаров на сайт.  Автоэлектроника! (группа товара - штатные магнитолы), пожалуйста, пишите те кто в этом разбирается!!! Есть прайс-лист по которому нужно работать (описание в нём,фото с брать другого сайта). ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполенениме сайта

    Нужно наполнение сайта, тематика - футбольная атрибутика, сейчас около 1000 карточек товаров. Нужно: 1) отредактировать наименование на двух языках (в некоторых картах есть только на одном языке); 2) сделать описание на двух языках; 3) meta-description; 4) подвязать характеристики Стоимость работы ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение сайта-каталога

    $130

    Наполнить сайт по таблице. Около 300 позиций всего.  Сайт http://garmony24.beget.tech/ Пример готовой позиции  http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/ Цена с бюджете за 300 шт.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лендинги на конструкторе

    Нужен человек с опытом создания лендингов на конструкторах.  Лендинги нужны простые, но с разными шаблонами, не похожие друг на друга (100 штук). Инструкция по созданию есть, из нюансов - необходимо брать картинки из ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад