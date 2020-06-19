Требуется менеджер для добавления карточек товаров на сайт. Автоэлектроника! (группа товара - штатные магнитолы), пожалуйста, пишите те кто в этом разбирается!!!

Есть прайс-лист по которому нужно работать (описание в нём,фото с брать другого сайта).

оплата 10 грн за карточку товара: наименование по шаблону, проставление характеристик, добавление фотографии в хорошем разрешении, написание текста в 500 знаков с ключевыми словами. От Вас требуется

- производительность от 10 товаров в день и выше.