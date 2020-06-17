Адміністрування платформи Moodle

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Закрыт1 заявка453 просмотра

Потрібно пропрацювати налаштування, стилі, навантажити плагіни додаткові, які не передбачені основним шаблоном.

5 лет назад
guest_15924836428406
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад

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