Добрый день, короче есть интернет магазин, от вас нужно: 1)Вникнуть в работу. 2)Скачать материал из яндекс диска Рассмотрю людей и без опыта работы, главное желание работать и зарабатывать Товаров относительно не ...
Разместить 10-15 объявлений на площадках в интернете
разместить 10-15
объявлений с фото на тематических
площадках, – - отчёт в googleтаблице: дата/ссылка на площадку/скрин
объявления.
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