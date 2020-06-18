Разместить 10-15 объявлений на площадках в интернете

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Закрыт9 заявок546 просмотров

разместить 10-15

объявлений с фото на тематических

площадках, – - отчёт в googleтаблице: дата/ссылка на площадку/скрин

объявления.

Примеробъявления: Ремонт колес - не найдешь

погорячее!

Найденылучшие условия на ремонт колес грузовых

вагонов.

Дадимлучшие цены на средний и текущий ремонт

колеса в более чем 70 депо по всей России.

Почемувам выгодно ремонтировать колеса в ВКМ

СВРЗ:

-сделаем ремонт за 24 часа

-лучшая цена

-ремонт по всей сети жд дорог

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бесплатный), Емейл: __________________________

Свободный график

Оплата сдельная

5 лет назад
guest_15924647408771
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

София
 
26 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Наталья
 
30 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
49 лет
11 лет в сервисе
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5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
32 года
6 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад