Ищу контент-менеджера. Требования: - Знание CMS Wordpress - Умение работать с фотошопом. Нужно добавить на сайт 200 информационных статей. При качественной работе возможно продолжение сотрудничества и на других проектах. Что ...
Публикация 50 статей о компьютерных программах
Работа по публикации 50 статей на Wordpress по компьютерной тематике.
Цена за публикацию одной статьи 50 рублей. За статьи с 10 и более картинками - 100 рублей.
В обязанности входит:
1. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте.
2. Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы
были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на экран вполне
достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то скриншоты
должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый шаг.
3. Прописывание картинкам Title, подписи.
4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.
5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (имеются в документе со статьёй).
6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).
7. Соблюдение структурности документа – Заголовки, списки и прочее.
8. Финальная проверка тошнотности.
Есть видео с правильным процессом публикации.
Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим
отчётам.
Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению
вопроса. Но мне нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё
лучше, которые могут даже подсказать мне что-то.
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