Собрать информацию о количестве населения 1000 городов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок404 просмотра

Нужно в гугле собрать информацию о населении 1000 городов. Вот и вся задачка. 

Работу сдаём так

Москва:15000999

Анапа:329238

5 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chumaka
Краев 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Всё ок. Рекомендую
Полностью рекомендую вам сотрудничать с Денисом! Задачи ставит четко, оплачивает очень быстро!

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