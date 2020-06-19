Заполнение интернет-магазина товарами

Заполнить около 300 позиций в интернет магазине электротоваров на площадке satu.kz. Есть готовая таблица с наименованиями, артикулами производителя и ценами. Производителей всего 2. На каждую позицию нужно: найти продукт на сайте производителя, заполнить наименование по шаблону, скопировать краткое описание, максимально заполнить характеристики, найти и добавить фото нормального качества, где есть внести внутренний артикул, проставить розничную и оптовую цену. Срок - 10 дней.