Заполнение интернет-магазина товарами

$80
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Завершен22 заявки784 просмотра

Заполнить около 300 позиций в интернет магазине электротоваров на площадке satu.kz. Есть готовая таблица с наименованиями, артикулами производителя и ценами. Производителей всего 2. На каждую позицию нужно: найти продукт на сайте производителя, заполнить наименование по шаблону, скопировать краткое описание, максимально заполнить характеристики, найти и добавить фото нормального качества, где есть внести внутренний артикул, проставить розничную и оптовую цену. Срок - 10 дней.

5 лет назад
guest_15911815071914
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lertka
Божена 
34 года
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$80
8 дней
Escrow
Работа сделана раньше срока, качество отличное. Рекомендую.
Приятный заказчик. Четко поставленная задача, своевременные ответы на протяжении всего проекта, быстрая оплата. Остались положительные эмоции, с Вами приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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5 лет назад
5 лет назад
Lertka
Божена 
34 года
8 лет в сервисе
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месяц назад
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