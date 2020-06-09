Парсерщики для создания аккаунтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок725 просмотров

Нужны парсерщики для создания аккаунтов на нашемсайте, а также для сбора и переноса товаров и информации с сайтов донора на наш

сайт.  Всего более 5000 сайтов

доноров.  Оплата в среднем 300 000 руб за

перенос инфо с каждых 1000 сайтов.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

Денис
 
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