Требуется наполнить интернет магазин стройматериалов товарами на базе wordpress + woocommerce.

Товары заливаются на сайт в xls, т.е. по одной позиции добавлять не нужно. Данные о товаре берутся из прайса поставщика. Формируете xls файл (шаблон есть) вводите артикул, наименование товара без сокращений, единицу измерения и цену. Сохраняете файл и заливаете его на сайт. Останется только добавить картинки к товарам. Полное ТЗ смотрите по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1G66peAil5cksvKQKaCmqca1WP3clIABC1lycdzqrob0/edit?usp=sharing

Кто готов, оставляйте свою заявку.

Бюджет 5000 ₽ срок 10 дней.