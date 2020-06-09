Наполнить интернет магазин стройматериалов товарами

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок665 просмотров

Требуется наполнить интернет магазин стройматериалов товарами на базе wordpress + woocommerce.

Товары заливаются на сайт в xls, т.е. по одной позиции добавлять не нужно. Данные о товаре берутся из прайса поставщика. Формируете xls файл (шаблон есть) вводите артикул, наименование товара без сокращений, единицу измерения и цену. Сохраняете файл и заливаете его на сайт. Останется только добавить картинки к товарам.  Полное ТЗ смотрите по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1G66peAil5cksvKQKaCmqca1WP3clIABC1lycdzqrob0/edit?usp=sharing

Кто готов, оставляйте свою заявку.

Бюджет 5000 ₽ срок 10 дней. 

WooCommerceWordPress
5 лет назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
57 отзывов
5 лет назад
Лучший контент-менеджер апреля
ТОП-5
Наполнение сайтов
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Жанна
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Алла
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
5 лет назад
Анна
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Александр
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
109 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
18 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разместить товарные позиции в instagram магазин

    $200

    Доброго времени суток. Instagram магазин детских товаров нуждается в администрировании. Необходимо разместить на него около 250 товарных позиций, с готовым описанием и хештегами. По оплате 200$. Дедлайн по сроку выполнения 17 дней. Если у Вас ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Товарный ресерч. поиск и обработка информации

    $75

    Нужно провести ресерч на предмет прибыльных товаров для перепродажи (площадки западные, базовый английский потребуется) по имеющемуся алгоритму, удаленно. Всеми инструкциями обеспечу. За каждый найденный товар – 50р. Ограничений особенных нет, но ниша не слишком большая, ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить цены на сайт

    $7

    Работы на час. Может чуть больше. (Около 200 ценников, большая часть через копипаст) Нужно просто из эксель файла перенести цены в админку сайта.  Админка: https://prnt.sc/svsgor Эксель: https://prnt.sc/svsh0q Работу нужно выполнить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Площадка (Купить/продать)

    Главная: Поиск. Категории (кол-во предложений в категории) Меню: (Знакомство, Отзывы, FAQ, Правила) +Объявление, Авторизация/Регистрация Подкатегория: Шапка картинка, описание. вывод товара, фильтра. (сортировка по цене) ...

    WordPress
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заполнение анкет

    Зарегистрировать анкеты и заполнить их материалом, который я предоставлю. Отчет в виде скриншотов Пишите  сразу в Вацап

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить магазин на ОпенКарт

    $5

    Есть только что созданный интернет-магазин на опенкарте. Нужно на нём сделать структуру каталога, страниц и фильтров по моему ТЗ. Товары добавлять не надо, только создать нужные страницы и настроить меню. Часть структуры ...

    Opencart
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заполнить на OpenCart

    Добрый день, необходимо: 1. Установить тему 2. Сделать небольшую корректировку темы (поставить наше лого, сменить шрифт и цвет) 3. Заполнить раздел информации (оферта, доставка и тд) 4. Поставить 2 ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад