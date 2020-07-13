Добавить цены на сайт

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$7
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Завершен7 заявок613 просмотров

Работы на час. Может чуть больше. (Около 200 ценников, большая часть через копипаст) Нужно просто из эксель файла перенести цены в админку сайта. 

Админка: https://prnt.sc/svsgor

Эксель: https://prnt.sc/svsh0q

Работу нужно выполнить СЕГОДНЯ

5 лет назад
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lug999999
Алексей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Алена
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кружко
 
36 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Степан
 
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5 лет назад
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Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
lug999999
Алексей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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