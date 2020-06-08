Опубликовать статью в Википедии

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок670 просмотров

Необходимо внести косметические правки (оформить цитаты, прикрепить фото) и перенести статью из инкубатора в основной фонд Википедии.

5 лет назад
guest_15915933835179
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Заявки фрилансеров

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