Нужно добавить контент на wordpress сайт

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Закрыт6 заявок767 просмотров

Есть сайт lightroom.shop

Там будут продаваться пресеты для Lightroom.

Нужно добавить сами пресеты через админку. Сам сайт построен на wordpress + woocommerce.

На данный момент их чуть больше 100.

Все файлы пресетов конечно же предоставлю. Так жн картинок "до" и "после".

Нужно будет придумать небольше описание, название и тэги. На английском.

Описание короткое, 1-2 фразы для чего пресеты. тэги 2-3 штуки.

Прошу написать цену за добавление одного пресета. В будущем планирую еще создать пресеты и добавить их.

Прикрепил скрин чтоб показать как выглдяит добавленный пресет (для примера)

WooCommerceWordPress
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