Нужно добавить контент на wordpress сайт

Есть сайт lightroom.shop

Там будут продаваться пресеты для Lightroom.

Нужно добавить сами пресеты через админку. Сам сайт построен на wordpress + woocommerce.

На данный момент их чуть больше 100.

Все файлы пресетов конечно же предоставлю. Так жн картинок "до" и "после".

Нужно будет придумать небольше описание, название и тэги. На английском.

Описание короткое, 1-2 фразы для чего пресеты. тэги 2-3 штуки.

Прошу написать цену за добавление одного пресета. В будущем планирую еще создать пресеты и добавить их.

Прикрепил скрин чтоб показать как выглдяит добавленный пресет (для примера)