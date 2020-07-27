На сайт https://teplovector.vn.ua/ нужно будет с xl скопировать названия, код товра, цену, найти изображения и характеристики к товару, добавить в Admin LTE.
Наполнение Интернет-магазина товарами
Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление
тегов и свойств). Заполнение строго в соответствии с подробной инструкции.
Среднее время добавление и заполнение одной карточки – 10-20 минут. Минимальный требуемый порог – 80 карточек в неделю.
Оплата: 15 рублей за 1 добавленную и правильно заполненную карточку. Без предоплаты, оплата за тестовое задание (10 карточек), после этого оплата каждое 5-тое и 20-тое число месяца, на Яндекс.Деньги, Сбербанк или paysend.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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