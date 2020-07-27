Наполнение Интернет-магазина товарами

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок673 просмотра

Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление

тегов и свойств). Заполнение строго в соответствии с подробной инструкции.

Среднее время добавление и заполнение одной карточки – 10-20 минут. Минимальный требуемый порог – 80 карточек в неделю.  

Оплата: 15 рублей за 1 добавленную и правильно заполненную карточку. Без предоплаты, оплата за тестовое задание (10 карточек), после этого оплата каждое 5-тое и 20-тое число месяца, на Яндекс.Деньги, Сбербанк или paysend.

5 лет назад
popovaxen
Ксения 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
13 дней назад

Выбранный исполнитель

persia0627
Ольга 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$70
7 дней
Escrow
Ольга очень ответственно подходит к работе, внимательна в мелочах, не стесняется задавать уточняющие вопросы. Вся работа выполнена идеально и вовремя.
Ксения очень конкретно ставит задачи, на любые вопросы всегда отвечает. Оплата своевременная без задержек. Очень приятно работать с такими заказчиками! :)

Заявки фрилансеров

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persia0627
Ольга 
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