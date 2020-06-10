Добавить товары на сайт (Admin LTE)

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Закрыт9 заявок604 просмотра

На сайт https://teplovector.vn.ua/ нужно будет с xl скопировать названия, код товра, цену, найти изображения и характеристики к товару, добавить в Admin LTE.

5 лет назад
Vlad_Donchenko
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Заявки фрилансеров

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