Требуется ТЗ-мейкер (составление 500 Плана статей)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок638 просмотров

Работа идеально подойдет для копирайтеров, но это необязательное условие. Научиться смогут все. 

Обязанности:

  • Выделение из этих статей лучших Заголовков/подзаголовков
  • Составление из этих Заголовков наиболее полной логической структуры будущей статьи
  • Чистка и проверка выполненого ТЗ.
Вся работа ведется в нашей программе, это упрощает и ускоряет процесс в десятки раз - обзор смотрите по ссылке https://tzshka.ru/tzm.
5 лет назад
KIgor1
Игорь 
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